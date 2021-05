‘Calígula murió. Yo no’, el director Marco Paiva hace realidad el teatro inclusivo en el Centro Dramático Nacional

Jesús Vidal, Goya a Mejor Actor Revelación por Campeones, asegura que “es un placer estar en el CDN, en cierta manera mi casa” , pues se ha formado el taller Una mirada diferente -formación teatral para actores con discapacidad-, “cantera de una manera diferente de hacer las cosas”. “Yo creo que la diversidad no es otra cosa que la diferente forma de ser, de estar, cada uno , de comportarnos en el mundo. Algo que no resta, suma y esta obra viene a demostrarlo”, indica el actor.

