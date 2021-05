Califican de “ridículo” el anuncio de $125 millones en contención

Para el economista y expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, la decisión del gobierno no ha sido mala, pero no es suficiente ya que $125 millones es una cifra ridícula cuando el año pasado el déficit superó los mil millones de dólares.

El presidente Laurentino Cortizo anunció el pasado miércoles un recorte de 125 millones de dólares en viáticos, asesorías y nombramiento de nuevos cargos como un sacrificio para enfrentar el déficit fiscal. Pero hasta ayer el gobierno no tenía identificado cuál sería el recorte por instituciones, es decir no hay un plan de acción sobre la idea del mandatario.

