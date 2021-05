Calendario de la Eurocopa 2020-2021: fechas, partidos y sedes

Un año más tarde de lo inicialmente previsto, la Eurocopa 2020 arranca el 11 de junio de 2021. Será un torneo especial, no sólo por todos los condicionantes que han hecho que se retrase o las circunstancias que lo rodean, sino porque por primera vez se disputará en varios países.

No sin polémica, la UEFA confirmó las sedes de los partidos y aunque España se mantiene como uno de los anfitriones, no será el estadio de San Mamés en Bilbao como estaba planificado, sino La Cartuja de Sevilla. El motivo: las restricciones al público que hay impuestas en el País Vasco. También se cayó de la lista inicial Dublín, y sus encuentros se reparten entre San Petersburgo y Londres.

Las 11 sedes confirmadas son Ámsterdam, Bakú, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Roma, San Petersburgo, Múnich y Sevilla. El legendario estadio de Wembley será el que más veces repita: albergará tanto las semifinales como la final, además de los tres de la fase de grupos y uno de octavos de final previstos inicialmente en Bruselas (Bélgica).

Las fechas en las que se disputarán los partidos son las siguientes:

​Miércoles 16 de junio

Grupo A: Turquía – Italia (21:00, Roma)Grupo A: Gales – Suiza (15:00, Bakú)Grupo B: Dinamarca – Finlandia (18:00, Copenhague)Grupo B: Bélgica – Rusia (21:00, San Petersburgo)Grupo D: Inglaterra – Croacia (15:00, Londres)Grupo C: Austria – Macedonia del Norte (18:00, Bucarest)Grupo C: Holanda – Ucrania (21:00, Ámsterdam)Grupo D: Escocia – República Checa (15:00, Glasgow)Grupo E: Polonia – Eslovaquia (18:00, San Petersburgo)Grupo F: Hungría – Portugal (18:00, Budapest)Grupo F: Francia – Alemania (21:00, Múnich)

Grupo B: Finlandia – Rusia (15:00, San Petersburgo)

Grupo A: Turquía – Gales (18:00, Bakú)

Grupo A: Italia – Suiza (21:00, Roma)Grupo C: Ucrania – Macedonia del Norte (15:00, Bucarest)

Grupo B: Dinamarca – Bélgica (18:00, Copenhague)

Grupo C: Holanda – Austria (21:00, Ámsterdam)Grupo E: Suecia – Eslovaquia (15:00, San Petersburgo)

Grupo D: Croacia – República Checa (18:00, Glasgow)

Grupo D: Inglaterra – Escocia (21:00, Londres)Grupo F: Hungría – Francia (15:00, Budapest)

Grupo F: Portugal – Alemania (18:00, Múnich)

Grupo E: España – Polonia (21:00, Sevilla)



Grupo A: Italia – Gales (18:00, Roma)

Grupo A: Suiza – Turquía (18:00, Bakú)Grupo C: Macedonia del Norte – Holanda (18:00, Ámsterdam)

Grupo C: Ucrania – Austria (18:00, Bucarest)

Grupo B: Rusia – Dinamarca (21:00, Copenhague)

Grupo B: Finlandia – Bélgica (21:00, San Petersburgo)Grupo D: República Checa – Inglaterra (21:00, Londres)

Grupo D: Croacia – Escocia (21:00, Glasgow)Grupo E: Eslovaquia- España (18:00, Sevilla)

Grupo E: Suecia – Polonia (18:00, San Petersburgo)

Grupo F: Alemania – Hungría (21:00, Múnich)

Grupo F: Portugal – Francia (21:00, Budapest)

Los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros, se clasifican a la siguiente ronda.