Calamaro, Kiko Veneno y Gipsy Kings, en ‘El madrileño’, el próximo disco de C. Tangana

Las expectativas no pueden ser mejores, ya que tres de sus sencillos han conseguido el número 1 en España: Nunca Estoy, Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer. Este último, para más inri, solo necesitó 24 horas para convertirse en el mejor debut de la historia con 1,6 millones de reproducciones en Spotify España .

