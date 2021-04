Cala estudia tomar medidas legales contra Diakhaby por las acusaciones de racismo

Este lunes se le ha visto aparecer por la ciudad deportiva gaditana donde ha incidido en que aclarará todo lo ocurrido en la comparecencia de prensa que ofrecerá. “ La presunción de inocencia no aparece en este país, por lo visto. No me voy a esconder “, fueron las únicas palabras que dejó caer, asegurando que está “muy tranquilo”.

