Caja de Ahorros desembolsará 26 millones de dólares en ahorros navideños

La Caja de Ahorros anunció que a partir de hoy hará efectivo la entrega del ahorro navideño, con un desembolso aproximado de 26 millones de dólares, y de igual forma se podrán abrir las cuentas de ahorro de navidad para el 2021, con un mínimo de 5.00 dólares.

Versión impresa

Andrés Farrugia G., gerente general de Caja de Ahorros indicó que “a pesar de ser un año difícil debido a la pandemia por la COVID-19, los panameños no han abandonado el hábito del ahorro.

“Contamos con más de 100 mil cuentas de ahorro navideño, lo que es un muy buen indicio de que el valor del ahorro ha calado en las familias y así lo hemos venido reforzando a través de los programas de responsabilidad social por 86 años, como un hábito valioso para el logro de sus metas a corto, mediano y largo plazo”, dijo.

El Banco de la Familia Panameña”, brinda un incentivo de dos semanas para todos los clientes que abran su cuenta de ahorro navideño “sin libreta” y una semana para cuentas de navidad “con libreta”, cumpliendo con los pagos en las fechas establecidas.

En ambos casos el cliente puede hacer sus depósitos a través de ACH, Ahorro por ventanilla, Banca en Línea, descuento directo o en sus 52 sucursales abiertas a nivel nacional.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

Todos los clientes a nivel nacional podrán realizar tanto el retiro como la apertura de cuentas de ahorro de navidad hasta el 28 de febrero de 2021, en cualquiera de las sucursales de la entidad, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos ante la pandemia por la Covid-19.

Recomendaciones para el retiro de sus ahorros navideños:

-Caja de Ahorros, pensando en la seguridad de los panameños brinda las siguientes recomendaciones a todos sus clientes y a la población en general, cuando llegue el momento de retirar los fondos ahorrados para diciembre.

-Aquellos que cuentan con modalidad sin libreta, a partir de la fecha indicada, tendrán habilitadas las transferencias de sus cuentas de ahorro de navidad hacia sus cuentas de ahorros regulares. Esto les permitirá retirar de los cajeros automáticos su monto ahorrado.

VEA TAMBIÉN: Empieza a regir nueva Ley que aumenta los topes de déficit fiscal hasta un 10.5%

-Asimismo, los que cuentan con modalidad con libreta podrán visitar la sucursal de su conveniencia, manteniendo los protocolos de bioseguridad:

-Evite conversar con extraños acerca del monto ahorrado.

-No solicite ayuda para ingresar su clave secreta en los cajeros automáticos

-No cuente su dinero en lugares públicos.

-No utilice cajeros automáticos con poca iluminación.

-Verifique y mire a su alrededor antes de realizar una transacción. Si ve la presencia de alguien sospechoso retírese del lugar y no realice ningún tipo de transacción

-Guarde bien su dinero para no ser víctima de los delincuentes.

-Si realiza compras a través de páginas web o redes sociales, verifique que sean fuentes confiables para no ser víctimas de ciberataques.

-No gaste la mayoría de los ahorros, más bien haga sus compras organizadamente y destine una parte para volver a ahorrar.

-No olvide que, ante todas estas acciones, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico son fundamentales para la lucha contra la Covid-19.