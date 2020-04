Caja de Ahorros da prórroga de 120 días para pagos de tarjetas de crédito personales

Además, se detalló que lo anterior, no implica bajo ningún concepto, condonación de capital y/o intereses, FECI (en productos que aplique), ni reestructuración respecto al monto adecuado por el cliente, no conllevará penalidad de ningún tipo, ni afectará las referencias de crédito de los clientes.

La nueva medida aplica para todos los clientes con tarjetas de crédito personales que mantengan sus obligaciones al día o sin exceder 90 días de morosidad , según lo contemplado en el Acuerdo No. 002-2020 y su modificación (Acuerdo No. 003-2020), informó la entidad bancaria .

