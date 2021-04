Caja de Ahorros abre cuentas a investigados por blanqueo

La Prensa también contactó a Luis Eduardo Camacho, vocero oficial del expresidente Ricardo Martinelli, para que le hiciera llegar dos preguntas sobre la apertura de su cuenta en CA: Por qué eligió un banco estatal para ello y si no consideró el riesgo reputacional que supone para un banco estatal abrir cuentas a una persona con su perfil, investigado por supuesto lavado de activos. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

You May Also Like