CaixaBank lanza un préstamo para financiar la compra de vehículos de bajas emisiones

La mayor parte de los autos actualmente en circulación en España no cumplen con la norma europea reciente (la etiqueta B, que corresponde al 32,6% del parque) o son tan antiguos que no tienen derecho a distintivo medioambiental alguno (es el 24,9% de los casos).

CaixaBank ha lanzado un nuevo préstamo para financiar la compra de vehículos de bajas emisiones bajo la denominación de ‘Auto ECO’, que no tiene ningún tipo de comisión y permite financiar cualquier importe, sin límite máximo en oficina y con un importe máximo de 30.000 euros en canales digitales , según ha informado en un comunicado la entidad, que ha precisado que “la concesión del préstamo no está vinculada a domiciliar la nómina o a contratar otro producto”

