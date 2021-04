Caitlyn Jenner se registra para ser candidata al Gobierno de California | Internacional

Aún no es claro el destino de Newsom, 53 años, que en el gobierno anterior de Jerry Brown había sido vicegobernador. Hoy enfrenta una elección promovida por los republicanos con el solo propósito de removerlo del cargo. La moción se presentó en los meses más duros de la pandemia, donde el político fue acusado por una supuesta ineptitud en la gestión, retrasos en la vacunación y por las estrictas medidas de cuarentena, que han causado una crisis no muy diferente a lo que se ha visto en otras partes del mundo. La elección aún no es un hecho. Hasta mediados de marzo se habían contado 1.2 millones de firmas de votantes que exigían el referendo, que se llevaría a cabo en noviembre. El requisito mínimo es de 1.5 millones de firmas para que la petición llegue a la boleta. La cifra oficial llegará a finales de abril, pero el anuncio de Jenner adelanta que la meta se cumplirá.

