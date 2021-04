Caitlyn Jenner anunció su candidatura para gobernadora de California

Este era el plan original de Kris Jenner para el gran final de “Keeping Up With The Kardashians”

Un sector de California ha cuestionado el manejo de la pandemia en California por parte de Gavin Newsom. De acuerdo con el periódico The New York Times , California ha reportado más de 3.6 millones de casos de Covid-19 y casi 60 mil muertes. Los republicanos también cuestionan sus iniciativas en temas de migración e impuestos.

You May Also Like