Caio Mena lloró por la muerte de Maradona… ‘es mi ídolo’

¿Y porqué no llorar por una persona que fue muy grande para su país y le dio tantas alegrías? Les cuento que el locutor y expresentador de televisión Caio Mena, argentino, nos contó que se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona por las noticias y nunca imaginó que ese momento llegara. “A la edad que yo tengo sí pude verlo, disfrutar y es mucho más fuerte para las personas que tienen como 35 años para arriba. Lloré un montón apenas me enteré, porque es mi ídolo, es una persona que uno quiere”.

