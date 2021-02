‘Caimán no come caimán’, Silvera no se va a autoinvestigar por albergues

También recordó que la actual directora, Mayra Inés Silvera , fue asesora durante un año de la Senniaf, lo que reafirma su tesis de que no pasará nada, puesto que Silvera no se investigará a sí misma.

“¿Por qué no va a ocurrir nada? Si no ocurrió nada en el 2014 cuando la directora general denunció, usted cree que va a ocurrir ahora”, señaló Martínez, quien sostiene que durante su gestión presentó un informe indicando cuáles eran las malas prácticas que se estaban dando en los albergues y en la entidad.

