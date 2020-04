caída de precios, un 20% de paro, una deuda galopante e “incertidumbre total”

“Todas estas predicciones se hacen con muy poca información y con mucha incertidumbre. No sabemos si se prolongará el estado de alarma ni cómo se va a llevar a cabo la desescalada”, explica a 20minutos este experto. “A mí este tipo de previsiones en esta situación me parecen muy arriesgadas y no sería la primera vez que el FMI se equivoca de manera brutal”, concluye. Más concretamente, uno de los errores cometidos por el Fondo fue publicar las previsiones de 2008 sin anticipar la gigantesca crisis que luego llegó, estando Rodrigo Rato al frente de la institución.

You May Also Like