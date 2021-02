Caída de ingresos y alza de gastos elevan el déficit

En una conversación sostenida esta semana, antes de que se hiciera público el balance fiscal, el ministro Alexander reconoció que el gasto en planilla y subsidios fue alto en 2020, pero también defendió que a pesar de la crisis y la caída de ingresos, se consiguieron los recursos para cumplir estos compromisos y no hubo un problema de tipo presupuestario. “Todo esto se ha seguido pagando. Hay una base que se podría haber afectado más si esto no se hubiera hecho… A veces es difícil estimar los beneficios de las estrategias de prevención”, dijo el ministro al explicar que se optó por mantener cierto nivel de gasto para no perjudicar más a la economía.

El sector público no financiero está compuesto por las entidades del Gobierno Central y por las instituciones descentralizadas, entre las que destaca la Caja de Seguro Social (CSS). Y es al nivel del sector público no financiero que se marcan los límites de déficit en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

