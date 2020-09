Caficultores subastan el mejor café de Panamá

Desde 1996, el Best of Panama (BOP) representa la oportunidad para que las fincas locales promuevan la calidad de sus cosechas, en una competencia supervisada y juzgada por expertos nacionales e internacionales en la industria del café de especialidad. Año tras año, el BOP, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), eleva el listón de la calidad del café panameño y contribuye a su posicionamiento en el mercado internacional.

Pese a la crisis sanitaria mundial por la COVID-19 este miércoles se realizará la subasta electrónica de 5 mil libras del mejor café especial de Panamá, que obtuvieron los mayores puntajes en la XXIV Cata Internacional Best of Panamá (BOP) 2020.

You May Also Like