Cafetaleros de Renacimiento exigen la presencia del Gobierno en la zona

Don Chelo, como lo conocen en Renacimiento, miraba el río Guisado, aquella corriente de agua que el miércoles pasado asustó a sus vecinos. “A mi no me asusta. Yo viví muchos años y eso es algo natural de aquí”, dijo Don Chelo.

Jiménez comentó que aún no tienen la cifra exacta de afectados, porque no han podido acceder a varios poblados incomunicados. Además, recordó que este distrito tiene la red de distribución de alimentos más grande del país, con más de 250 caminos, de los cuales muchos han desaparecido y no se tiene acceso a otros.

“Cuando toda la carretera se derrumbó, bajamos con motosierras, palas y otras herramientas, pero la avalancha era muy grande y sobrepasaba nuestras capacidades. Yo, la verdad, hacía décadas no me encontraba con algo así”, contó el adulto mayor mientras llevaba sus botas enlodadas y un pantalón militar.

