Caen los nuevos préstamos y las utilidades de la banca

Oblitas dijo que “es importante que se sincere de una vez la situación de los préstamos modificados, identificando a los clientes que en verdad no están en capacidad de pagar para que se provisionen sus préstamos y no se siga pasando como ingresos financieros que no se van a cobrar en el corto plazo”.

Desde el sector se ha comentado que hasta que no terminen las medidas de alivio, no se tendrá un panorama claro sobre el comportamiento de esta cartera.

