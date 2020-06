Caen acciones de Facebook y Twitter tras perder publicidad

“Hemos decidido que a partir de ahora y hasta por lo menos fin de año, no tendremos anuncios publicitarios de nuestras marcas en las plataformas de redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter en Estados Unidos”, dijo Unilever. “Continuar la publicidad en esas plataformas en estos momentos no ofrece valor para el público y la sociedad”.

