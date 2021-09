Cada vez más flaca: Adamari López presume su figura en traje de baño

En esa misma nota, Adamari confesó: “La verdad es que he tenido diferentes etapas, pero después de enfermarme la cuestión del peso vino a ser un asunto fastidioso y recurrente en el que subía de peso y volvía a bajar y nunca he podido volver a quedar en ese peso en el que estaba, pero he entendido que es un estilo de vida”.

Adamari López siempre ha hecho público el problema que ha tenido con su peso. En una entrevista hace unos meses comentó: “Yo estuve una época en la que fui superdelgada y después que me enfermé he sido como una montaña rusa que sube y baja”. Recordemos que la conductora puertorriqueña padeció cáncer de mama del que ya se pudo recuperar afortunadamente.

