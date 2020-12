Cada loco con su tema

En momentos de crisis, los humanos somos bastante dados a enfocarnos exclusivamente en nuestros intereses, olvidando las prioridades de los demás. Así, el individualismo termina marcando nuestras conductas.

Mientras Joe Biden busca organizar un gabinete que no le pise callos a las mujeres, los afroamericanos, los latinos, la comunidad LGBTIQ, los moderados y los progresistas, la cosa anaranjada lleva varios meses enfocada únicamente en cómo robarse una elección que perdió por todos los métodos de medición posible. Al tipo no le ha bastado que cincuenta y nueve denuncias judiciales han sido rechazadas, incluyendo dos en la Corte Suprema, donde nombró tres jueces que estaba convencido obedecerían como focas entrenadas cuando él y su banda de locos enviaran sus casos judiciales. El Colegio Electoral votó confirmando la victoria de Biden, pero Trump insiste que, el día que se cuenten los votos, el congreso ignorará lo que decidieron los votantes y unilateralmente lo reelegirán presidente. Según analistas políticos, eso es menos probable que lanzar el programa espacial panameño antes del próximo año.

Pero en Panamá no estamos muy lejos. Ante casi tres mil casos diarios, los hospitales saturados, las unidades de intensivos al borde del colapso, las defunciones rondando treinta diarias, la economía al borde del precipicio y la policía repartiendo golpes a la mejor manera del PRD originario, cada quien tiene su visión de qué conviene.

Los gremios empresariales, como es lógico, tienen la prioridad de que no colapse la economía. Tratar de mantener las empresas operando lo mejor posible; es su razón de existir y le deben a sus agremiados hacer todo lo posible para lograrlo. Obviamente, eso implica permitir la circulación de la gente, para poder mantener el comercio funcionando. A pesar de esta prioridad, las empresas y sus gremios se han involucrado en la prevención comunitaria, que es lo único que sirve.

Los sindicatos y lo gremios obreros tienen que ver cómo salvan la gran cantidad de puestos de trabajo en riesgo por contratos suspendidos y empresas que posiblemente no podrán volver a operar. La crisis social que esto pudiese generar, nadie tiene clara la magnitud que llegaría a tener.

Los políticos piensan solamente en seguir haciendo política a su manera, buscando fondos para meterle las garras. Un montón de nuevos corregimientos, en medio de una pandemia y una crisis económica, solo demuestra lo que le importa a los inquilinos del palacio legislativo el bienestar de la gente. Encontraron cómo desviar fondos a su entorno y que todo lo demás se vaya al c…. ¡Ah!, y todo lo que contratan es por 49 mil y pico, para evitar controles.

Pero no es solo el Legislativo. Aún nadie ha podido explicar por qué han destinado millones para alquilar camionetas de lujo con calefacción para el rabo, mientras limitan el bono solidario y mantienen los salarios gubernamentales intactos, y mientras los contratos suspendidos se acercan a su final, sin un plan coherente para aliviar la situación de quienes ven en peligro su trabajo.

Y, ¿el personal de salud? Hay quejas de cómo es posible que imploren un cierre estricto y que se confine a la gente en sus casas por dos a tres semanas. He leído cosas tan irracionales como que los médicos creen que vivimos en la época donde los demás tienen que obedecerlos sin chistar. En realidad, los médicos no aspiramos al silencio de nadie. Simplemente, ante los defensores de la libertad de circulación y la hermenéutica constitucional, que propone que no haya confinamientos porque los escandinavos lo hicieron, lo que apetece es arrastrarlos de la greña a una sala de cuidados intensivos, donde hay que entrar vestido de astronauta, mueren ocho o diez personas diarias, no alcanzan los respiradores y el teléfono suena una y otra vez pidiendo más espacio para enfermos que están apilados en los pasillos del cuarto de urgencias, esperando una cama donde recibir oxígeno. Porque, aunque no lo crean, al personal de salud nos afecta ver morir a los pacientes.

Ese personal, que pide confinamiento porque “no entiende que más gente morirá por la crisis económica que por el coronavirus”, es el que lleva diez meses trabajando día y noche, sin relevo, atendiendo moribundos (a veces colegas), que se enfermaron porque alguien pensó como los suecos, que la mayoría se recupera sin tratamiento. Argumento ridículo, si analizamos que de 3,000 enfermos, posiblemente 600 terminarán hospitalizados en dos semanas, 210 irán a cuidados intensivos y entre 40 y 60 morirán. Y eso, solo con lo que pasa en un día.

¡Ah!, pero cuando uno pregunta cuántos muertos consideran aceptables para salvar los negocios, contestan con: “esa pregunta no es justa” o “pues se morirán los que tengan que morirse”. Y, ¿qué tal si cambiamos de acera y decimos ‘pues que quiebren las empresas que tengan que quebrar y ya el mercado se ajustará solo’? Y con menos muertos”.

Ante esos argumentos, todos válidos, lo que se requiere es un gobierno que tome decisiones, incluyendo todos los elementos. No es un asunto de “rifársela”, sino de analizar los datos, tomar medidas y explicarle bien a la población qué se hará y por qué. Esa ha sido tal vez nuestra principal carencia en esta pandemia…

El autor es cardiólogo