Cada escritorio un país. Cada despacho, una república.

No es necesario abundar sobre el caso del MINSA donde los ciudadanos no solo hemos perdido nuestras libertades, sino que seguimos sometidos a una estrategia de salud equivocada y que pesa más que el Gabinete, presidente incluido. Dio en el clavo quien expresó que “la economía sufre un coma medicamente inducido”.

El gobierno, es una organización obesa, obsoleta, atrofiada e ineficiente por no decir incompetente. Esto es el resultado de años de un creciente “empapelamiento” de las tareas del Estado, una frondosa burocracia arribista poco idónea. Y, una cultura de servicio escasa con ninguna empatía hacia el cliente, que no es otro que el ciudadano.

