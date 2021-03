‘Cada año, unos 14 mil niños dejan la escuela. En 2020, 57 mil niños no dieron clases, ni siquiera a distancia’: Mercedes Saturno

No sabemos. Será nuestro más grande desafío. Toca salir a buscar a los niños que no volvieron y aprender a trabajar con aulas heterogéneas en las que habrá niños con muy distintos niveles y ritmos de aprendizaje. Hay niños que estuvieron prácticamente desvinculados de la escuela por más de un año. Un enorme reto será capacitar a los docentes para este fin.

El primer trimestre debe ser virtual. No hay ninguna razón suficiente para privar al niño de su derecho a la educación. Lo que era normal, regresar a las aulas, ahora parece no ser normal. Tenemos que dejar de vivir con el miedo aprendido y ajustarnos a la realidad, no podemos seguir ignorando la data científica.

En 2020, Meduca desarrolló pilotajes de educación semi presenciales en 19 escuelas. No hubo contagios. ¿Por qué no hay siquiera un plan de reapertura?

Mucho. Cada año, unos 14 mil niños dejan la escuela. En 2020, 57 mil niños no dieron clases, ni siquiera a distancia; al menos el 40% de los niños está educándose por Whatsapp… y más del 50% de los mayores de 15 no va a la escuela del todo. La Unesco habla de una catástrofe generacional en términos educativos.

