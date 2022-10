Cada año se producen más de 400.000 nuevos casos de pacientes que sufren dolor neuropático

Alan Luis Juárez-Belaúnde, coordinador del Grupo de Dolor Neuropático de la SEN, detalla que se trata de un tipo de dolor que no es causado como respuesta a un estímulo, “sino que es provocado por una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial, a nivel central o periférico, que hace que el sistema nervioso interprete como dolorosos ciertos estímulos que en realidad no lo son”.

