La edad no es un handicap para el asturiano, ya que es consciente de que “cada año que pasa tienes que darle un poco más al cuerpo , tienes que pensar más en lo que comes, entrenar de otra manera”.

Eso sí, el bicampeón de F1 dejó claro que “cuando cierre la visera de todas formas, si es para luchar como 10º, 7º o 4º, me da igual, me parecerá como la última curva del Mundial y voy a intentar darlo todo”.

