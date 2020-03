‘Cachaça’, el segundo beneficiado de los pagos ilegales de Odebrecht

En el Drousys también aparecieron la offshore Dianthus Services, Ltd, de Arizona. A través de esta sociedad, alias C. Pequeño recibió $350 mil; y en Formatel Overseas, recibió otros $100 mil alias Tres Mosqueteros, dinero que se originó del proyecto Saneamiento de la Bahía.

El segundo es alias Periquito, que recibió $400 mil en 2012, en la offshore Jiu Shun International Co., Ltd. y $1.6 millones en la sociedad Metx Trading Corporation, entre marzo y noviembre de 2014.

Multiple Trading, que recibió $350 mil el 3 de diciembre de 2012, tiene de representante a Navin Bhakta, investigado por posibles coimas de Odebrecht y prófugo de la justicia por otros casos. Bhakta figura como socio en Corporación de Energía del Istmo Ltd. (vinculada al expresidente Martinelli y dos de sus hijos), capitalizada con dineros que salieron de Cobranzas del Istmo, un contratista del Estado en el gobierno pasado. También es mencionado en el escándalo de la casa de valores Financial Pacific.

No obstante, estos fondos no salieron de la contabilidad legítima de Odebrecht, sino de su Caja 2, es decir, del Sector de Operaciones Estructuradas.

El mayor beneficiario es, sin duda, Aguia, vocablo en portugués que significa águila, aunque tiene otras acepciones, como animal de poder, etc. Aguia obtuvo más de $26 millones en 60 transacciones que empezó a recibir en 2009 y se extendió, al menos, hasta 2014. No obstante, la cifra es parcial, porque, como ya se dijo, archivos completos de antes de 2014, ex profeso, fueron borrados por Odebrecht.

You May Also Like