Cabo de Senafront muere en la cárcel; familiares exigen justicia (Video)

Familiares, amigos y represrntantes del Movimiento del grupo de familiares en apoyo y defensa al detenido, se manisfestaron esta mañana, esto para pedir justicia por la muerte de Amikar Arcía, de 37 años, ciudadado que falleció el pasado 2 de agosto en la cárcer pública de Santiago de Veraguas.

Con pancartas en mano y gritando justicia, este grupo de personas le exige a las autoridades esclarecer los hechos en los que lamentablemente murió Arcía, mismo que era cabo primero del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), además, desean saber todas las circunstancias que lo llevaron esto, debido a que la respuesta recibida de las autoridades no les parece satisfactoria.

Su esposa, Leydis Dayana Jiménes De Arcía, afirma que la muerte de su pareja no puede quedar impune y la explicación de estar detenido por una falta administrativa no la convence.

“Lo doloroso es que haya fallecido en el cuartel. Me han dejado a mis hijos huérfanos de padre, tengo 4 hijos, una niña de 6 años, que me pregunta por él, no sé cómo explicarles la situación. Era policía del Senafront, tuvo 9 años de servicio. Lastimosamente, me arrebataron a mi esposo. Estuvo suspendido, pero él enía que esperar una audiencia del Senafront y no fue llamado. Tuvo que salir para sustentar las cosas de sus niños. Tenía 15 días de no verlo, tampoco tuvimos contacto. Eso que me suena de covid19 no lo creo. Lo llamaron a las 4 y algo del día 2 de agosto, Llamaron a mi papá, le dijeron que Amilkar Arcía acaba de morir en el cuartel, fue una gran impresión. Cuando la mamá fue mi esposo estaba tirado en el suelo y tapado en el cuartel”, dijo.

Por otro lado, Luis Carlos del Movimiento del grupo de familiares en apoyo y defensa al detenido, se refirió también la hecho confuso en el que falleció Amilkar, argumentando que el hecho no puede quedarse solamente en una simple explicación.

“Exigimos a todas y cada una de estas instancias. Entró con vida y salió muerto. Exigimos que essas situaciiones de abuso de autoridad y extralimitación de funciones dentro de la cárcel pública de Santiago se acabe. Si lo hicieron con una persona que solo estaba con un falta administrativa, que se puede esperar con los privados de libertad que están pagando una condenan. Aclaren los hechos que sucedieron. Hasta dónde sé fue por una falta, no dicen más nada, si estaba enfermo el protocolo era llevarlo a un centro médico. No le dieron atención médica y tampoco brindaron los primeros auxilios. Hubo indicios de abusos y de autoridad”, recalcó.