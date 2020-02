“Es un hombre de familia, un trabajador, no tiene ningún tipo de recorrido político ni prontuario policial. Estoy tranquila porque no hay manera que puedan imputar algo”, dijo a periodistas su esposa, Romina Botaro.

Según Cabello, el tío del opositor también trasladaba explosivos en varias “cápsulas de recarga de perfume”, así como una memoria en la que se detalla, en inglés, un plan con “unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela” . “Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de ‘Juanito Alimaña’ —en referencia a Guaidó— y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no”, añadió.

