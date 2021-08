C. Tangana se ríe de sus críticos con una nueva versión de su polémica foto en un yate

La influencer María Pombo opinó también este sábado sobre la polémica foto de C. Tangana. “Con esto, concretamente, ha caído en un ‘básico’ como muchos otros artistas de reggaeton. Un hombre en un yate y muchas mujeres a su alrededor como sinónimo de éxito. Esta foto, a mí personalmente, me da pereza “, aseguró en un Storie muy aplaudido en las redes sociales.

En esta particular adaptación que ha compartido el cantante madrileño en la red social, el rostro de las mujeres del yate tienen la cara de C. Tangana, mientras que el artista ha cambiado su cara por la de Zahara en el cartel que ha sido censurado.

