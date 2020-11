C. Tangana lanza ‘Tú me dejaste de querer’, un tema que las redes aseguran que contiene referencias a Rosalía

Este viernes, C. Tangana ha estrenado Tú me dejaste de querer, su nuevo tema junto a La Húngara y El Niño de Elche con un estilo que él mismo ha definido como “rumbachata” . “Podría haber escrito esta canción con 15 años cuando las ferias”, aseguró el artista, pues la realidad que representa es de lo más castiza. Pero muchos de sus fans han opinado que lo que refleja recuerda un poco a la historia de Rosalía.

