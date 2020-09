ByteDance no cumpliría fecha limite para vender TikTok

Las partes aún se apresuran a presentar un acuerdo preliminar a la Casa Blanca antes de la fecha límite de este mes, aunque no se puede finalizar ningún acuerdo antes de la aprobación de Pekín. También es posible que ByteDance se retracte completamente de una venta si determina que no puede satisfacer tanto a los Gobiernos y los postores como a sus propios accionistas.

ByteDance probablemente necesite un plazo mayor para la prohibición de la orden ejecutiva de Estados Unidos del 20 de septiembre para concretar un acuerdo con cualquiera de las partes, debido a la revisión regulatoria, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque el asunto es privado. En conversaciones preliminares con funcionarios chinos, se le dijo a ByteDance que cualquier propuesta debe presentarse para su aprobación con información detallada sobre cuestiones técnicas y financieras, y la revisión será sustancial y llevará tiempo, dijo una de las personas. Los funcionarios no han estado dispuestos a dar lineamientos específicos sobre qué tipo de acuerdo cumpliría con los requerimientos, dijo la persona.

Es cada vez más probable que ByteDance Ltd. no cumpla con la fecha límite impuesta por la Administración Trump para la venta de sus operaciones de TikTok en Estados Unidos, después de que nuevas regulaciones chinas complicaran las negociaciones con los postores Microsoft Corp. y Oracle Corp., según personas familiarizadas con el asunto.

