buzos al rescate, prostitutas a domicilio, un diamante perdido, el podio sin podio…

Aquel año, Niki Lauda ganó el Mundial (el tercero y último en su cuenta particular) por sólo 0,5 puntos sobre Prost, en parte porque en esta carrera sólo dieron la mitad: si Ickx hubiera dejado continuar la prueba y el francés no hubiera acabado, como parecía, quién sabe.

Fue un fin de semana caótico, que empezó con el accidente de Martin Brundle en los libres. Aunque volvió corriendo a boxes para coger un coche sustituto (el llamado ‘muleto’, que desapareció hace unos años), no le permitieron volver a salir a pista porque había sufrido una contusión : no se acordaba de cómo había llegado desde el lugar del golpe.

La propia ceremonia del podio aquí es distinta: se hace en las escaleras del Automobile Club de Mónaco y no en un podio como tal. El motivo es puramente protocolario: la familia real monegasca, cuya cabeza es ahora mismo Alberto de Mónaco junto a su esposa, la princesa Charlenne, no pueden estar situados por debajo de nadie, y eso incluye a los pilotos.

