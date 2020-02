Busto de Omar Torrijos y los dos lados de la historia

El panameñista Ricardo Ricky Domínguez, representante de corregimiento de Bella Vista, la zona donde ahora se erige el monumento, expuso su malestar por el acto. “Los parques de la ciudad están bajo jurisdicción de la Alcaldía. Sobre el busto de OTH en el Parque Urracá no puedo estar a favor y, al ser notificados, dimos a conocer nuestra posición. Por tal razón, he informado previamente que no participaré de los actos protocolares”, manifestó.

-¿Cuánto costó?, fue otra de las preguntas que se le formuló al jefe de la comuna capitalina. “De memoria, no me lo se”, contestó.

You May Also Like