Busquets: ‘Hemos caído en los penaltis, de la forma más cruel’

”El fútbol es cruel, no entiende de justicia, entiende que la pelotita entre, los penaltis son una lotería. Depende del día, nosotros no metimos ninguno creo; ellos casi todos y sólo nos queda dar las gracias a los españoles que han estado a nuestro lado. Lo dimos todo”, subrayó el internacional del Manchester City.

”Nos vamos a casa, estamos muy mal, es uno de mis peores días. Marruecos jugó como esperábamos, ellos con once tíos atrás, como todos los partidos que juegan, no sé que más decir, ojalá hubiéramos pasado”, afirmó Rodri en T VE .

Por último, preguntado por su posible retirada de la selección, no desveló su futuro: “Ahora lo importante es la selección y no yo. Es una noche difícil, dura y hay que levantarse. Que sirva de experiencia para nuestro equipo. Hay buena dinámica, buen grupo y gente joven. Hay que seguir”.

