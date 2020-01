Búsqueda de agua para enfrentar sequía en Los Santos

SANTA ANA, Los Santos. –La perforación de pozos y la construcción de reservas de agua figuran entre las principales medidas anunciadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) en los dos sectores que registran mayor problemática de pasto y agua para el próximo verano 2015 en la provincia de Los Santos. Se trata de las áreas el Arco Seco costero de los distritos de Los Santos, Guararé y Las Tablas, y los corregimientos de El Cedro y Corozal, en el distrito de Macaracas. El director del Mida en Los Santos, Rodrigo Vega, dijo que a partir del mes de enero se tiene programado tener una perforadora y una retroexcavadora, dos palas mecánicas, cuatro volquetes. La primera buscará agua en las zonas más críticas, mientras que el segundo equipo será destinado para hacer embalses. Los registros de las precipitaciones pluviales en el área del Arco Seco han reflejado pocas lluvias, mientras que se les está orientando a los ganaderos a hacer descartes de ganado estratégico: vender los menos productivos y dejar los más rentables, para evitar mortandad. En tanto, el representante del corregimiento de Santa Ana, Edilberto Peralta, dijo que esa región costera no hay el agua ni el pasto suficiente para sostener centenares de reses durante el próximo verano. Recordó que se trata de la región donde por la falta de lluvias del actual invierno se afectó la germinación del 60% en las parcelas de maíz mecanizado, por lo que no se tendrá la caña del grano que se utiliza como alimento del ganado en el periodo de sequía cuando hacen falta los pastos.

