Bush se está quedando solito

Hoy, dos años y medio después del inicio de los primeros bombardeos en Irak, todavía no sabemos exactamente por qué Estados Unidos está luchando ahí. No hay armas de destrucción masiva en Irak, ni material nuclear para fabricar bombas, ni existe ninguna vinculación entre Sadam Husein y los actos terroristas del 9/11. Tan fácil que hubiera sido permitirle a los inspectores de Naciones Unidas terminar su labor en Irak.

¿Por qué? Porque la guerra en Irak no tiene pies ni cabeza. Porque nominó a una amiga (Harriet Miers) –y no a la persona más competente– para la Corte Suprema de Justicia y esto obligó a que luego ella retirara su candidatura. Porque estaba de vacaciones cuando el huracán “Katrina” destruía partes de Luisiana, Alabama y Mississippi. Porque la lentitud gubernamental tras el paso de “Wilma” en la Florida es pasmosa y repite los errores vistos en la zona del golfo. Porque es poco efectivo en el congreso dominado por su propio partido. Y porque alguien dentro de su gobierno dio a conocer el nombre de una agente secreta de la CIA (Valerie Plame) para vengarse de su esposo, el embajador Joseph Wilson, un tardío pero efectivo crítico de la guerra iraquí.

Ante este panorama, no sorprende que el Presidente estadounidense haya planeado estar unas pocas horas en Argentina y luego pelarse de ahí. Después de todo, Bush está solo y seguirá así en la región. Sus cuates en El Salvador y Colombia no son tantos como para hacerle más agradable la pachanga hemisférica. Es decir, de la reunión de Mar del Plata saldrá un mar de nada.

Al mismo tiempo, América Latina ya no escucha a Estados Unidos. Sí, claro, hace como que escucha –después de todo es su principal socio comercial y no quiere enojarlo. Pero América Latina, con contadísimas excepciones, le dio la espalda a Bush en su guerra contra Irak y no le perdona el maltrato que reciben sus inmigrantes en suelo yanqui.

Estados Unidos no oye a América Latina: no hay acuerdo migratorio con México, ni fin a los subsidios a los agricultores estadounidenses que tanto perjudican a los campesinos latinoamericanos, ni la más mínima señal de inversión estadounidense para combatir la permanente pobreza al sur de su frontera.

