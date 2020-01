Bush ataca a radicales chiíes, Irán se acerca a árabes

El énfasis de Bush en los radicales chiíes parece diseñado en parte para satisfacer a los gobernantes suníes de Arabia Saudita, Egipto y Jordania, que están preocupados por la llegada al poder de los chiíes y por la influencia iraní en Irak desde la invasión del 2003. Estados Unidos no ha permanecido imparcial en la crisis interna del Líbano, prometiendo que apoyará al gobierno contra Hizbulá y sus aliados chiíes y cristianos, quienes acusan al primer ministro Fouad Siniora de recibir órdenes de Washington. Los acercamientos de Irán también podrían estar relacionados con los últimos traspiés políticos del presidente Mahmoud Ahmadineyad, cuya retórica ha generado preocupación en Estados Unidos y en la región. “Irán ha obtenido ganancias históricas en la región, especialmente en Irak, el Líbano y Palestina”, sostuvo Salem. “Al mismo tiempo ha provocado una respuesta violenta muy grave y temores entre varios países árabes debido a su creciente poder, debido a su programa nuclear y por las posibles tensiones entre suníes y chiíes”, agregó Salem. Por ello, explicó el analista, Irán necesita prestar atención a su creciente rol en la región y manejarlo de manera que no cause respuestas adversas.

“Algunos de los contactos entre Arabia Saudita e Irán son muy significativos”, dijo a Reuters Paul Salem, director del Centro de Oriente Medio del Carnegie Endowment for International Peace. Salem sostuvo que Teherán y Riad temen que la lucha entre chiíes y suníes se salga de control y quieren asegurarse de que “el incendio de matorrales de Irak no se convierta en un incendio forestal que consuma al Líbano, Siria, Palestina y partes de Arabia Saudita”.

