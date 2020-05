¿Buscas trabajo? Hollywood necesita sanitarios para poder reanudar sus rodajes

“Creo que eso aumenta el nivel de seguridad en el lugar de trabajo y también creo que aporta cierto nivel de comodidad “, comentó Davis sobre estas nuevas normas sanitarias en las filmaciones. En este sentido, aseguró que a día de hoy no puede imaginarse ninguna serie ni película que planee filmar sin un médico presente. “Durante mis conversaciones con los miembros del sindicato he visto que todos quieren volver a trabajar, pero algunos son un poco aprensivos. Son iguales que el resto de personas: no importa si trabajas en un plató de cine, en una tienda de alimentos o en una estación de servicio”.

