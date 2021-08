Buscar el bienestar en el trabajo

La pregunta que un empresario debe hacerse es ¿qué debo ofrecerles a personas excepcionales para que decidan entrar a mi empresa y no se vayan a mí competencia? Si está pensando que sólo un buen salario les atraerá, creo que tendrá muy pocas posibilidades. Ellos, están pensando en un proyecto que les apasione. Por supuesto, un salario atractivo es un plus, pero hay muchos otros aspectos: ¿Tengo posibilidad de seguir creciendo? ¿Cuáles son sus políticas sociales? ¿Cuál es el ambiente laboral ? ¿Es un ambiente tóxico o, por el contrario, el ambiente es positivo? ¿Qué tal es el nivel de capacitación interno? ¿Existe un liderazgo humanista?

Parafraseando el concepto biológico; no es la empresa más grande la que sobrevivirá sino la que se pueda adaptar más fácilmente al cambiante mundo de negocios. Quienes sean más agiles para adaptarse a ese cambio sobrevivirán y las empresas anquilosados no sobrevivirán.

You May Also Like