Buscar el aroma perfecto

Para Demachy, un olor no es algo que sólo se puede percibir mediante la nariz, sino una máquina a través del tiempo que nos puede hacer recordar momentos alegres y tristes de la vida. ‘Por ejemplo, cuando una persona vuelva a oler algo que no olía desde hace 30 años, inmediatamente realiza una regresión en el tiempo’, explica en la cinta.

El creador admite que su éxito no sería posible si no contase con esa red humana que participa del proceso de elaboración de un perfume.

