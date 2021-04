Buscan que diputados sean juzgados sin privilegios

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que en el caso de Arias el pleno de la Corte no puede dictar un fallo para resolver el fondo de la decisión sobre el delito de actos libidinosos contra una menor de edad, ya que –como se ha dicho– cinco magistrados consideraron que el diputado era culpable y cuatro que no.

En tanto, el abogado Orlando Castillo precisó que la votación calificada no es un tema del Código Procesal Penal; es decir, no se trata de una norma de reciente creación. Antes, el artículo 2495-H del Código Judicial disponía igual requisito para la emisión de la sentencia en el juzgamiento de un diputado.

En cambio, cinco de los nueve magistrados lo hallaron culpable del delito de actos libidinosos en perjuicio de una menor de edad, pero no pudieron sentenciarlo, ya que dicha mayoría no era calificada (las dos terceras partes del pleno).

Pero aunque cinco de los nueve magistrados concluyeron que Arias sí fue culpable del delito de actos libidinosos contra una menor, no pudieron condenarlo, porque esa mayoría no era calificada (las dos terceras partes del pleno).

You May Also Like