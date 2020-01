Buscan mecanismos para que alza de matrícula en colegios particulares sean sustentados

En caso que el acudiente no haya recibido la información clara y oportuna acerca de los costos por la enseñanza para sus acudidos, podrá denunciar la anomalía de forma anónima ante la Acodeco , que hará la respectiva consulta al Meduca para corroborar si existió o no coordinación sobre el tema, como lo indica el Decreto Ejecutivo N° 601 de 9 de julio de 2015 y, en caso de comprobarse que no se hizo, la entidad solicitará la suspensión del incremento.

You May Also Like