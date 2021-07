Buscan facilitar devolución de depósito de arrendamientos

Ahora, dijo Batista, con el proyecto de ley 583, el inquilino va a estar en poder de ese dinero, que es suyo siempre y cuando no incumpla con los pagos o no provoque daños en el inmueble.

“Encontramos que muchos de esos problemas no los podíamos resolver, porque no habían contratos legalizados. Menos del 30% de los contratos de arrendamiento que se celebran en el país cumplen con la ley y son registrados en el Miviot”, explicó Batista.

El depósito de garantía es la suma de dinero que corresponde a un mes de canon de arrendamiento, es decir, es un fondo que el arrendatario de un inmueble le entrega al arrendador, a modo de seguro o fianza en caso de que cause daños que deban repararse cuando deje la propiedad. De no existir ningún daño, el dinero debe retornar a manos del arrendatario o inquilino. Es decir, es un dinero de particulares.

You May Also Like