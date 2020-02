Buscan elevar a ley la regulación de los cigarrillos electrónicos

La coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco del Minsa, Reina Roa, explicó que en Panamá existe el Decreto Ejecutivo No. 1838 de diciembre de 2014, que prohíbe el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares con o sin nicotina, así como la Resolución No. 0415 de marzo de 2016, que señala la obligatoriedad de colocar el letrero de prohibición de uso de los sistemas electrónicos de administración o no de nicotina (cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares) en todos los lugares donde esta prohibido el uso del tabaco

