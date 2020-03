Buscan controles para las visitas en el hospital ‘Chicho’ Fábrega de Veraguas

Ovidio Mendoza, director regional del Minsa en Veraguas, explicó que buscará la forma de que no haya tantas personas innecesaria en este caso a la hora de la visita de familiares en el hospital evitando que haya aglomeración de personas. Sostuvo que todo se debe a una de las formas de prevención para que el COVID-19 no se propague.

You May Also Like