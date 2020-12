Buscan agilizar acreditación de médicos extranjeros

Se consultó al Minsa y a la directora general de Salud, Narja Porcell, para conocer los alcances de este decreto y si no era necesario el aval del Consejo Técnico de Salud para que los médicos extranjeros comiencen a trabajar en el país, pero no hubo respuesta.

Nuestros pacientes siguen requiriendo de una atención especializada. El médico especialista extranjero que no reúna las competencias no podrá trabajar, pero en esta etapa lo que se espera es que las hojas de vida se analicen de forma objetiva y con la mayor rapidez posible”, puntualizó.

You May Also Like