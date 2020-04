Buscan a profesionales de la salud para atender dolencias que no son COVID-19

“Las consultas virtuales son tan efectivas como las presenciales, siempre que no haya que hacer un examen médico de palpación, toma de presión etc., pero el resto es muy efectiva, además la plataforma será cien por ciento privada”, expresó el doctor.

Para evitar panoramas como el del país sudamericano , en Panamá se está reclutando a profesionales de la salud de todas las especialidades que no están laborando en hospitales durante la pandemia, para que atiendan a pacientes con otras enfermedades no relacionadas al coronavirus, un proceso que lleva el nombre de Médicos por Panamá.

En Argentina se escuchó la historia de Liliana Giménez , una mujer 44 años que pasó días enferma , pero que no pudo ser oportunamente atendida, porque no calificaba para COVID-19 . Días después, la mujer falleció por una neumonía ; ahora, los comentarios apuntan a que el sistema de salud de su país debió atenderle con efectividad, aún así no fuera una paciente COVID-19 positivo .

