busca el reconocimiento de su soberanía a cambio de ‘donar’ dosis a otros países

“Es una maniobra del primer ministro que no cuenta con todos los apoyos. El ministro de defensa señaló que no había sido informado del plan y le acusó a Netanyahu de llevar a cabo esta medida como mensaje electoral, en vista a que tienen dentro de un mes sus cuartas elecciones en dos años” , explica Amirah.

Cuando la vacuna contra la Covid-19 no existía, se hablaba mucho de cómo iba a ser el reparto por los diferentes países del mundo. Muchos abogaban por una distribución equitativa que no se olvidase de los estados con menos recursos, pero la realidad es que la vacuna se ha convertido en un diamante que todos quieren y que se vende al mejor postor.

