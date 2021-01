Bulos sobre la vacuna contra la Covid-19 inundan las redes

Falso. Hasta el momento, las mutaciones no han afectado la secuencia que las vacunas de ARN mensajero tienen y permiten la síntesis de las proteínas que reconocen al virus. Además, la capacidad de poder identificar las mutaciones y determinar cuáles requieren o no cambios en la producción de la vacuna es una de las tantas ventajas que tiene la plataforma desarrollada de ARN; y así ya lo han descrito las empresas a cargo de las vacunas aprobadas.

Falso. Las vacunas no contienen ningún material que no esté aprobado como excipiente [sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo] o como adyuvante [sustancia que se añade a una vacuna para potenciar o dirigir la respuesta inmunológica frente a un antígeno] para el proceso de inmunización. En todo caso, los teléfonos inteligentes, si los llevamos a todos lados, ya actúan como “chips”.

No. Las vacunas no tienen ninguna conexión con las gónadas, es decir, con nuestro sistema reproductor.

No tengo que vacunarme porque ya he pasado la enfermedad.

No. Vacunarnos permite que nuestro cuerpo genere, de manera autónoma, anticuerpos y otras estrategias para combatir la Covid-19 si llegamos a tener contacto con algún enfermo. Está descrito que las vacunas pueden inducir ciertos efectos adversos, como dolor en el área de la inyección, fiebre, dolor de cabeza o muscular, pero son derivados de la respuesta inmunológica del cuerpo, no porque produzca la enfermedad.

No fue por la vacuna. La enfermera, que responde al nombre de Tiffany Pontes Dover, es gerente de enfermería del CHI Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, y fue de las primeras personas que recibió la vacuna del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech. Minutos después de recibirla, se desmayó, luego de recuperarse del desvanecimiento explicó que esto le sucede comúnmente cuando siente algún tipo de dolor, y no hubo mayor consecuencia.

Falso. No intervienen. El material genético de las personas está contenido en lo que se conoce como el núcleo de las células, y es constituido por el ácido desoxirribonucleico (ADN), que es una doble hebra. El ARN mensajero es una hebra simple, con un número específico de elementos que actúan en el citoplasma de las células, en unas estructuras conocidas como ribosomas, donde se hace la lectura del código de ese mensaje que le permite producir una proteína en especial dirigida hacia el virus, no hacia los genes.

Miembro de la American Association for the Advance of Science (AAAS).

You May Also Like