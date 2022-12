Bulos que acusan a aficionados marroquíes de violaciones, saqueos y asesinatos tras la derrota de España en el Mundial de Catar

Además, el origen del bulo es un post de un blog que no ofrece ninguna fuente para hacer esta afirmación y que ya ha sido eliminado. Este mismo blog ha publicado otro contenido (ya borrado) que afirma sin pruebas que varios aficionados marroquíes habrían violado a una niña de 13 años en Valencia. Sin embargo, desde la Policía Nacional aseguran que no tienen “constancia” de este incidente.

No obstante, es un bulo. La Ertzaintza afirma que “no se registró ningún incidente reseñable” ni “saqueos” y que no hay personas detenidas por incidentes por la celebración del partido. También desde el Ayuntamiento de Bilbao afirman que las celebraciones de los aficionados de la selección marroquí transcurrieron “con normalidad”.

You May Also Like